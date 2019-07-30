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CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkili

Her kongre sürecinde büyük çalkantılar yaşayan CHP’de ‘tek aday’ sancısı erken başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinde "kavgaların" yaşanmasını engellemek için kongrelere tek adayla gidilmesini istedi. Partililer ise, “Tek aday dayatmalı İl Kongresi demokrasinin genlerine uymaz” dediler.

30 Temmuz 2019 Salı 11:26
CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkili

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nda partisinde yeniden "kavgaların" yaşanmasını engellemek, "kucaklaşmayı" sağlamak için kongrelere "üzerinde uzlaşma sağlanan" tek adayla gidilmesini istedi. Kılıçdarooğlu’nun bu isteği örgütte tepkiler oluşturmaya başladı. CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, “Tek aday dayatmalı İl Kongresi, partimizin de demokrasinin de genlerine uymaz” dedi.

CHP’de ‘İnce’ temizlik sürecek

Alınan bilgilere göre, 2023’e yeni kadrolarla gitmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisinde(CHP) değişim, Eylül ayında delege seçimiyle başlayacak ve ardından Ekim ayının ikinci yarısında ilçe kongrelerine start verilecek ve Aralık ayında son bulacak. Aralık sonu Ocak ayı başında ise il kongreleri gerçekleştirilecek. İl ve ilçe kongrelerinde CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yakın olan isimlere yer verilmeyecek.

Kurultay Şubat 2020’de

CHP’de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Olağan Kurultay hazırlıkları başlayacak. Şubat 2020’de yapılması planlanan kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi ikinci gününde ise 60 Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi belirlenecek. CHP'de Parti Meclisi üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmek için önem taşıyor. Parti Meclisi seçiminde 52 üye delegelerce direkt seçiliyor. Genel Başkan tarafından, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de Parti Meclisi'ne giriyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:26
  1. Yalova
  2. Kocaeli
  3. Afyon
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP

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