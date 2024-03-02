CHP'de kaos bitmiyor! Tehdit, rüşvet, kirli propaganda... Partiden istifa eden Serdar Türker'den Türkiye'yi sallayan sözler

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Ön seçimde kendisini destekleyen adayların işleriyle, evlatlarıyla tehdit edildiğini belirten Serdar Türker, "Yola çıktıktan sonra Özgür Özel 3 kez arayarak adaylıktan çekilmemi istedi" dedi. İmamoğlu'nun da kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Türker, İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşayan CHP'de şimdi de "Kırklareli" krizi patlak verdi. Kırklareli'nin bağımsız adayı, eski CHP'li Serdar Türker; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'DAKİ BASKILARLA ÖN SEÇİME SOKULDU"

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." ifadelerini kulandı.

"ÖN SEÇİMDE DE REKOR DENECEK OY ALDIM"

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Halktan gelen yoğun talep sonrası bağımsız aday olarak yola çıktığını belirten Türker, "Ön seçimde de, bütün Kırklareli halkı bilir. Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler. Ve böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım." dedi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİ İSTEDİ"

Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini söyleyen Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA ARADI!

Türker, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün arayarak "Ekrem başkanım bir akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor" dediğini aktardı, "Ben bunu da kabul etmedim. Ben bir yola çıktım. Değerli ekip arkadaşlarımı ve Kırklareli halkını yarı yolda bırakmayacağımı ifade ettim." dedi.

İBB DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇOK İYİ BİR MAAŞ...

Kendisine İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini söyleyen Serdar Türker, "Özgür Özel, bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimde de istediğim yerden belediye başkan adayı yapma ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim. Hem banka müdürü olduğum dönemde hem 10 yıldır Kaynarca Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde geri adım atmadım. Halkın iradesine karşılık siyaset yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"NEDEN GERİ ÇEKİLEYİM?"

Türker, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Son bir aydır da malum belediye başkanı (Mehmet Siyam Kesimoğlu) ve ekibi tarafından kirli bir propaganda yürüterek adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor.

Neden geri çekileyim? Ben rekorlarla belediye başkanlığı kazanmış ve kendileri gibi mazeretlerin ardına sığınarak hiçbir proje üretmeyen belediye başkanı değilim ki...