CHP'de kampanya rahatsızlığı! Obama bu işin neresinde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi.

Seçimlere sadece 18 gün kaldı ancak siyasette de bir sessizlik hakim.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaştıkça sosyal medyasına da ağırlık verdi.

Mutfak videolarını "Kara Tahta" ve "Sana Söz" başlıklı videolar izledi.

Son olarak "Soğan", "Gençler", "Kürtler" ve "Alevi" başlıklı videolar yayınladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇUKURAMBAR'DA YER KİRALANDI

Odatv'nin edindiği bilgilere göre CHP, seçim çalışmaları için Çukurambar'da bir yer kiraladı.

Ancak bu videoların dışında kampanyadaki "siyasetsizlik" partilileri ve Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) bazı isimleri de rahatsız etti.

Bilindiği üzere seçmenlerin tercihini etkilemek için seçim kampanyaları büyük önem arz ediyor.

Başka partiye oy veren seçmeni etkilemek için ikna çalışmalarının yapılması gerekiyor.

Seçim kampanyalarında en önemli etken seçmenin ilgisini çekmek.

KILIÇDAROĞLU OBAMA'DAN ETKİLENDİ AMA...

ABD'de Barack Obama'nın seçimi kazanmasında nokta atışları büyük önem arz etti.

Obama seçim kampanyasını yoksululluk, işsizlik ve gelecek kaygısı çerçevesinde kurdu.

Obama yaptığı teşhisi kampanyasına da uyguladı.

Amerika sokakları Obama eşittir "değişim", Obama eşittir "umut" yazılarıyla donatıldı.

Seçim kampanyası boyunca rakiplerinden hiç söz etmedi.

Bu da ilginç bir taktik olarak siyasi tarihe geçti, işe de yaradı.

Rakibi Mc Cain'le çıktığı televizyon tartışmasında da bu stratejisini sürdürdü: "Rakibim iki saat boyunca benden ve başkalarından söz etti. ama bir tek sizden söz etmedi."

Obama ayrıca gençleri de yanına alarak gönüllü ordusu kurdu.

Bu sayede ikna yeteneğini geliştirdi, maddi olarak da kampanyasına destek sağladı.

Obama'nın etkili olduğu bir yer de sosyal medya idi.

Mark Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kuran 1983 doğumlu Chris Hughes ile birlikte çalışan Obama, sosyal medyayı en etkili kullanan siyasetçilerden oldu.

YETERSİZ BULUNDU

Tüm bunların yanında CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Obama" siyasetinden sadece sosyal medyaya ağırlık verdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun bu statejisi partide yetersiz bulundu.

Kampanyada daha etkili olunmasını isteyen partililer bu durumu sesli bir şekilde ifade etmeye başladı.

Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına mitinglerle devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun kampanyasındaki son durak seçimlerden bir gün önce 13 Mayıs'ta Ankara olacak.

Kaynak: Odatv.com