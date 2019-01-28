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CHP'de Kaftancıoğlu bilmecesi... Önce istifa etti sonra birden...

Ayak oyunlarının bir türlü son bulmadığı CHP'de istifasını açıklayan Canan Kaftancıoğlu bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:14
CHP'de Kaftancıoğlu bilmecesi... Önce istifa etti sonra birden...

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlendiği parti meclisi toplantısı sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum." dedi.

İstifasını dün gece duyurmuştu

Kaftancıoğlu dün gece saatlerinde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu açıklamasında, “Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:04
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