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CHP'de İzmir için sürpriz aday

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Bakan'dan sonra bir isim daha gündeme gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu, Abdül Batur ismine sıcak bakıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:15
CHP'de İzmir için sürpriz aday

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği merakla bekleniyor. CHP'de Abdül Batur ismi öne çıkıyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için son bir haftadır Murat Bakan'ın ismi ön plana çıkıyordu.

Ancak önceki gece, İzmir'in CHP'li 15 ilçe başkanı 21 ilçe başkanı adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Murat Bakan'ın adaylığına sıcak bakmadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu bunun üzerine durumu yeniden değerlendirmeye aldı.

'Abdül Batur'un ismi ön plana çıktı"

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un ismi ön plana çıktı. İzmir milletvekillerinin de Abdül Batur ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan görüşmede CHP ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'ya yaptıkları görüşmede "Biz herhangi bir aday ismi önermiyoruz ancak Murat Bakan ile bu yarışın olmayacağını ifade ediyoruz" dedikleri de kulislere yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:15
  1. İzmir
  2. Abdül Batur
  3. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur
  4. CHP

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