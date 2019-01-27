CHP'de İstanbul adayları belli oldu Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Listede Küçükçekmece ve Maltepe adayları beklemede olarak belirtilirken, Erdem Gül Adalar Belediye Başkan adayı oldu. İşte tam liste... Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu. İşte liste: Avcılar: Hüseyin Aksu Adalar: Erdem Gül Kadıköy: Şerdil Odabaşı Beşiktaş: Rıza Akpolat Şişli: Fidan Aslan Eroğlu Küçükçekmece: BEKLEMEDE Maltepe: BEKLEMEDE Bakırköy: Bülent Kerimoğlu Büyükçekmece: Hasan Akgün Silivri: Özcan Işıklar Kartal: Gökhan Yüksel Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık Ataşehir: Battal İlgezdi Sarıyer: Şükrü Genç Çatalca: Cem Kara Zeytinburnu: Adil Emecan

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