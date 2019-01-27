CHP'de İstanbul adayları belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.27 Ocak 2019 Pazar 18:31
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Listede Küçükçekmece ve Maltepe adayları beklemede olarak belirtilirken, Erdem Gül Adalar Belediye Başkan adayı oldu. İşte tam liste...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu. İşte liste:
Avcılar: Hüseyin Aksu
Adalar: Erdem Gül
Kadıköy: Şerdil Odabaşı
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Küçükçekmece: BEKLEMEDE
Maltepe: BEKLEMEDE
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Silivri: Özcan Işıklar
Kartal: Gökhan Yüksel
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Ataşehir: Battal İlgezdi
Sarıyer: Şükrü Genç
Çatalca: Cem Kara
Zeytinburnu: Adil Emecan
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