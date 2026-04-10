CHP’de isimler farklı skandallar aynı! Ya uçkurdan ya vurgundan

Buğra Kardan İstanbul

Rezaletlerin ardının arkasının kesilmediği CHP’li belediyelerde vurgun ve uçkur skandalları bitmek tükenmek bilmiyor. İstanbul, Bolu, Bursa, Uşak’ı saran dev rüşvet ve fuhuş ağının yankıları sürerken, şimdi de Ankara’da “kooperatif vurgunu”, Bornova’da ise ‘sevgili kontenjanı’ rezaleti patlak verdi. 21 yaşındaki belediye personeli ile otel odasında basılan Uşak’ın uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın metresi Aslıhan Aksoy’u işe alan ve fiilen çalışmadığı hâlde maaşa bağlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki dahil 4 isim için “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik suçlamalarıyla” gözaltı kararı çıktı. Bornova’daki “bankamatik sevgili” soruşturmalarına yönelik gözaltıların yaşandığı sırada CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile oğlu Fırat Erkol da siyasi nüfuzunu kullanarak İzmir’de kooperatif vurgununa imza attığı için gözaltına alındı.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

İşte CHP’nin haramzede başkanları:

İstanbul’u yağmaya açan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet paralarını Londra’ya taşıyan jeti ve İBB’ye ait makam otomobili fuhuş için kullanılmıştı.

Yolsuzluk zanlısı İmamoğlu’nun sevgilisi voleybolcu Derya Çayırgan’a Beylikdüzü’nde 4 milyon 100 bin liralık daireyi 800 bin liraya aldığı belirlenmişti.

İmamoğlu’nun kara kutularından Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı, otel odasında Dilvin Miray Çalkın’la uyuşturucu ve fuhuş partisi yapmıştı.

Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in metresi Melek Kurukama’yı çaycılıktan memurluğa, iç denetçiliğe taşıdığı, evler, arabalar, pahalı saatler, hediyeler aldığı ortaya çıkmıştı.

Bursa Büyükşehir Beledtiye Başkanı Mustafa Bozbey’in Özel Kalem Müdürü koltuğuna oturttuğu sevgilisi Seden Baştimur’la evlenmesi infial uyandırmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şantajla Öznur Çağalı isimli personeliyle birlikte olmuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da bir otel odasında yakalandığı sevgililerinden Seher Akay’ı sunucu olarak görevlendirdiği belgelenmişti.

Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sevgilisi Çağla Konat’a milyonlar akıttı, lüks otomobil aldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisi gibi evli olan Yeşim Ağırman’la yakalanmıştı. İkili eşlerinden boşanıp belediyenin imkânlarıyla evlenmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın çalışanların maaşlarını ödememesi, Sevcan Orhan’la Tayland’a bağlı Phuket’te tatil yapması polemik konusu olmuştu.

CHP’LİLER MİDE BULANDIRIYOR

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “CHP zihniyeti devlete çöreklenme ve yük olma huyunu terk etmiyor. CHP’liler, devleti sömürmeye ve haram ya da helal bilmeden milletin sırtına binmeye gayret ediyorlar. Bunlar için önemli olan evvela mahalli idareleri akabinde devletin tamamını ele geçirmek ve yağmalamak. Mahalli idarelerde karşı karşıya kalınan fotoğraf malum. Allah, bu ülkeyi ve milleti CHP’lilerden korusun. İktidara gelirlerse kim bilir neler yaparlar! Belediyelerde olan bitenler bunu kanıtlamıyor mu? O nedenle temkinli ilerlenmeli, belediyerden ibret alınmalı. Peş peşe atılan hukuk ve ahlâk dışı adımlar dikkate alınmalı, nadide illerimiz CHP’lilerden kurtarılmalı. Millet her şeyi görüyor. Biz, CHP’li belediyeleri çöp-çukur-çamur üçlüsünün sardığını dillendirdik. Bir de bunlara çöreklenme eklendi. Tabii şu anda mahkeme etapları var. Rüşvetler, sevgililer, bel altı yaklaşımlar, çirkin tarzlar mide bulandırıyor. Bolu’da, Uşak’ta ortaya çıkan tablo utandırıyor. Bu tehlikeli gidişata bir nihayet verme gerekliliği açık.”

SİYASİ TARİH ÇÖPLÜĞÜNE ATILMALI

Araştırmacı-Yazar Mehmet Fırat da şunları dile getirdi: “CHP zihniyeti, kurulduğu ilk günden bu yana Anadolu halkının maddi ve manevi tüm imkanlarını sömürmek ve kendince elit bir kadro içerisinde bunu paylasmakla alâkalı bir mekanizma kurmuştur. Bugün yaşanan ahlaksızlıkların temel sebebi bu zihniyettir. Politika üretmek vazifesi olan ve bununla alakalı konuşulması gereken bir parti sürekli yolsuzluk, rüşvet, fuhuş ve uyuşturucuyla anılması bu zihniyetin ne kadar kirli olduğunun da göstergesidir. İl, ilçe teskilatları ve elde ettikleri belediyelerde yaşanan her türlü suiistimal gösteriyor ki halka hizmet anlayışı zevkine hizmet anlaşına dönmüş, iş akraba kayırma işinden çıkmış sevgili, manita besleme işine dönmüştür. Belediyeler maalesef kerhaneye dönmüş memlekette! Başta bu belediyecilik anlayışından vazgecilmesi gerektiğini de ihtar eden bu durum, aslında CHP’nin de ömrünü tükettiği ve siyasi tarih çöplüğünde yerini alması gerektiğini de ihtar etmektedir.”