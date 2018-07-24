0553 313 94 23

CHP'de imza muamması sürüyor! Birbirlerini yalanladılar

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 618 imzaya ulaştığı açıklanırken, genel merkez yöneticileri ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor.

24 Temmuz 2018 Salı 11:42
CHP'de imza muamması sürüyor! Birbirlerini yalanladılar

Edinilen bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 8 günde imza veren delege sayısını 618 olarak açıkladı.

Tüzün, yeterli olan 625 sayısını 15 günlük süre sonunda toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi ise bu imza veren delegelerin 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor. Genel merkez yöneticileri ayrıca imza sayısının 470-480 arasında kalacağını iddia ediyor. 

DELEGELERE MARKAJ

Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı tüzüğün amir hükmünü işaret eden imzacılar, 15 günlük süreyi bekleyeceklerini ifade ediyor.

Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında ise gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ise en etkili faktör olacağı değerlendiriliyor.

Her iki kesimin de yerel yönetimi delegelerin kararlarını etkilemek için kullandığı kulislere yansıyor.

İMZA SÜRECİ 30 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

 Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz'da sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:42
  1. Bilecik
  2. CHP
  3. kurultay
  4. İmza

YORUM YAZ

  • Ali HaydarAli Haydar1 sa önce
    BU İMZA MUAMMASINI ÇÖZSE ÇÖZSE HOCA NASREDDİN ÇÖZER AMA O DA HAYATTA DEĞİL.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt' vurgusu! Gençlere 'hazır olun' dedi
  1. Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt'..
  2. 'Milletimizin askerlikle bağının..
  3. Filistinli iş insanının ailesi kaçan..
  4. Bedelli askerlik kalkacak mı?..
  5. Sony'den cep telefonu kameralarında..
  6. Resmileşti! Kanal İstanbul'da sıcak..
  7. Adnan Oktar'ın tutuklanan koruması..
  8. Afrin'de yakalanan teröriste 24 yıl..
  9. Mersin'de trafik kazası: 1 kişi öldü,..
  10. Başkentte uyuşturucu tacirlerine..
  11. Amerika Kongresi F-35 kararını verdi
  12. Demircan: Gerekli yardımı ulaştıracağız
  13. AK Partili Muş'tan yeni havalimanı..
  14. Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en..
  15. Flaş gelişme: Adnan Oktar'ın en yakın..
  16. Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
  17. Erdoğan'dan sert tepki: En faşist, en..
  18. CHP'de ihracı istenen Elazığ..
  19. Korkulan oldu! Sütlüce'de boşaltılan..
  20. 7'den 70' Mesut Özil'e büyük destek
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler