CHP'de İmamoğlu krizi: 'Kaftancıoğlu'nu görevden al' baskısı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi çıktığı öğrenildi. Ankara kulis bilgilerine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun devam etmesi için yapılması düşünülen toplantıya İmamoğlu’nun gelmeyi reddettiği ve Canan Kaftancıoğlu’nun görevden alınmasını istediği iddia edildi.

Türkiye 28 Mayıs’ta yapılan 2. tur seçimi ile tarihinin en önemli siyasi yöneticilerini seçti.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI 12.KEZ SEÇİM KAZANDI!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de yüzde 87.85 oranında seçimlere halkın katılımı olduğu belirtildi. Yine yapılan açıklamada, TBMM’de AK Parti 268, YRF 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazandığı ifade edildi. 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerim de ise, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oy almıştı.

SEÇİMDEN SONRA CHP’DE ÇIKAN KRİZ BÜYÜYOR!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası, CHP’de çıkan krizin giderek büyüdüğü ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası istifa etmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, ”Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar, bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.” şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından CHP’de başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok küskün eski milletvekili, Kılıçdaroğlu’na karşı bir değişim olması gerektiğini söylemişlerdi.

İMAMOĞLU: ”DEĞİŞİM İRADESİNİ SİL BAŞTAN İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ!”

CHP’de bu gelişmeler olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde "İstanbul'un Fethi'nin 570. Yılı" töreninde konuştu. İmamoğlu konuşmadın da, ”28 Mayıs seçim sonuçlarının bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam kuramadık. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bu ülkede daha iyi bir hayat, daha adaletli bir düzen isteyen, pürüzsüz işleyen bir demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini özellikle siz sevgili gençler hep birlikte inşa etmeliyiz." dedi.

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ANKARA’DA EKREM İMAMOĞLU KRİZİ ÇIKTI!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP’de meydana gelen çeşitli tartışmalara Ekrem İmamoğlu krizinin de eklendiği bildirildi. SuperHaber’in Ankara kulislerinden aldığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’na ve devam etmesi için yapılması düşünülen toplantıya İmamoğlu’nun gelmeyi reddettiği ve Canan Kaftancıoğlu’nun görevden alınmasını istediği iddia edildi. Bu iddialara göre,CHP kurmayları, 14 Mayıs öncesi olduğu gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da araların da olduğu, tüm belediye başkanlarını CHP lideri Kılıçdaroğlu’na destek verme açıklaması için Ankara’ya çağırdı. Bu çağrıya İmamoğlu’nun olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. İmamoğlu’nun bu olumsuz isteği üzerine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesi olduğu gibi Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan Kılıçdaroğlu başarılıdır ve devam etmelidir.” şeklinde açıklama yapması planının eksik kaldığı kaydedildi.

MYK VE CANAN KAFTANCIOĞLU’NU “GÖREVDEN AL!” BASKISI YAPIYOR!

Ankara’da en çok konuşulan kulislerin bir diğeri de yine İmamoğlu ile ilgili olduğu anlaşıldı. 28 Mayıs gecesinden sonra Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, ”MYK’nın hepsini ve Canan Kaftancıoğlu’nu görevden al!” baskısı yaptığı vurgulandı.Öte yandan İmamoğlu’nun bu isteğine karşı, Ankara’da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak devam etmesinin istendiğinin konuşulduğu iletildi.