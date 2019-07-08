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CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran sonrası aldığı kararlar ve yaptıkları partinin İStanbul teşkilatında isyana neden oldu. İmamoğlu'nun İBB'de Beylikdüzü teşkilatı isimlerini kadrolaştırması partide krize neden oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler

CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Başkanı seçildikten sonra aldığı kararlar ve yaptıkları partinin İstanbul teşkilatında isyana neden oldu. Tüm birimlere Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yapan ya da ilçe teşkilatında bulunan isimleri atayan İmamoğlu’nun son tavrı seslerin yükselmesine neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB ziyaretine de İmamoğlu sadece Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı’nı davet etti. 38 İlçe Başkanı ile meclis üyeleri “İstanbul’u sadece Beylikdüzü teşkilatı mı kazandı” diyerek tepkisini iletti.

Tümü kendi kadrosu

Kılıçdaroğlu Saraçhane’deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşılandı. Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte başkanlık binasına geçti. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında karşılama protokolünde sadece Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer’ ve Beylikdüzü meclis üyelerinin bulunması partinin İstanbul teşkilatı ve belediye başkanlarını kızdırdı. CHP’nin İstanbul’da kazandığı ilçelerin belediye başkanları, il başkanları ve meclis üyelerinin “25 yıl sonra ilk kez İBB’ye parti genel başkanı geliyor. Biz neden davet edilmedik” diyerek whatsapp gruplarından duruma tepki gösterdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun kritik görevlere de tek tek Beylikdüzü’nde birlikte çalıştığı isimleri getirmesi “liyakata ne oldu” sorusunun sorulmasına neden oldu.

AK Parti'nin tarzını örnek verdiler

CHP’de İBB isyanı çıkaran İstanbul teşkilatı ve meclis üyeleri ziyaretle ilgili AK Parti’yi örnek gösterdi. AK Parti’nin seçimi kazandığı dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan olarak yaptığı ziyarete tüm belediye başkanları, meclis üyeleri hatta CHP’nin Meclis Grup Başkan vekillerinin dahi çağırıldığını belirten partililer “Geleneğe göre tüm başkanlar çağırılır ve aile fotoğrafı çekilir. Ancak İBB’nin kazanılmasını sadece kendisi ve ekibine maletmye çalışıyor” diyerek rahatsız olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Akşam

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  4. Beylikdüzü Belediyesi
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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