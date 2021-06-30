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Gündem CHP'de ikinci 'Vali' kepazeliği!
Gündem

CHP'de ikinci 'Vali' kepazeliği!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki kaçak sahil tesisinin açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir skandala daha imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret etmesinin ardından Torun da Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a hakaret etti. Güvenlik tedbirleri gerekçesiyle seçim yapılan salona alınmayan CHP’li Torun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın sözünü keserek, “Valimiz deme canım ya. Ne valisi?” şeklinde alaycı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:46:00 - 2021-06-30 16:48:06
CHP'de ikinci 'Vali' kepazeliği!

31 Mart 2019'da CHP'den Erdek belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı'nın başkanlığının düşmesi sonrası, yapılan seçimde tartışma yaşandı. Balıkesir Valiliği kararı gerekçe gösterilerek seçim yapılacak salona alınmayan CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı.

Güvenlik tedbirini hiçe saydı

Balıkesir Erdek Belediyesi'nde Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılan seçimde, Millet İttifakı'nın adayı Burhan Karışık ile Cumhur İttifakını adayı Mehmet Ali Yağcı yarıştı. Karışık; 9 oy alarak Erdek'in yeni belediye başkanı oldu.

Seçimi takip etmek için Erdek'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise Balıkesir Valiliği'nce güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek, seçim yapılacak salona alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, il başkanı ve milletvekili salona giremeyince büyük gerginlik yaşandı.

Valiye ağır sözler

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, salona girmemeleri için hiçbir yasal engel olmadığını öne sürerek, "Erdek'te yaşanan bu konuyu birebir herkesin görmesini istiyoruz. Bugün izleme hakkımız olan bütün seçimlerde, her sandığı gezerek takip etme hakkımız var. Valimizin talimatıyla tartışma yaşatılıyor." dedi.

Kaynak: Sabah

 

Sarı'nın sözlerine sinirlenen CHP'li Torun, "Valimiz deme canım ya. Ne valisi? Vali tuzak kurmaz. Vali komplo kurmaz. Bunun hesabını mutlaka soracağız" diyerek Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ağır sözler sarf etti.

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