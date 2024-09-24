CHP’de iç savaş patladı! Kılıçdaroğlu’na karşı darbe planı ifşa oldu

Tunca Bengin, CHP içinde liderler arasındaki akort sorununa dikkat çekti. Parti içinde dört ayrı güç dinamiği olduğunu ve sürekli gel-gitler yaşandığını belirten Bengin, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının parti içindeki çekişmelere tepki olduğunu vurguladı. Sosyal medyada bu açıklamaların Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak yorumlandığını söyleyen Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi CHP’nin başat aktörleri arasındaki söylemlerde bir akort sorunu olduğu açık. Biri eski iki genel başkan ve iki büyükşehir belediye başkanı dört ayrı güç dinamiği arasında sürekli gel-gitler yaşanıyor, denge hesapları yapılıyor. Biri bir söz ettiğinde bunu kime dedi ya da hedef aldı polemiği başlıyor bir anda.. Her ne kadar CHP’liler parti içinde sorun yok “asayiş berkemal” deseler ve dışarıya birlik- beraberlik fotoğrafları,mesajları verilse de içerde bir kaynama olduğu belli...Mesela son açıklamasında parti içerisindeki kişisel çekişmelere tepki gösteren İmamoğlu,” Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların ‘sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın’ zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta” dedi ve anında kime gönderme yaptı” tartışması başladı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda bu doğrudan Mansur Yavaş’a gönderme olarak yorumlandı. Ekranlardaki tartışmalarda da kimi bunu teyid etti, hatta Yavaş’ın tüzük kurultayındaki sitemkar çıkışına yanıt olarak değerlendirdi...Kimileri de yok Yavaş değil asıl adres Kılıçdaroğlu dedi. Buna yanıtlar da “Olur mu İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, Özel’in muhalefet yapma biçimini eleştirme noktasında hemfikirler. Hatta kendileriyle ilgili olası siyasi yasak durumu konusunda birbirlerine destek verici konuşmaları var” diye tam tersi görüş beyan etti. Yine İmamoğlu’nun sözlerindeki “kim varsa” vurgusundan hareketle bunun birden fazla kişiyi hedef aldığı ve liderlik iması mesajıyla Özel’e yönelik olabileceğini söyleyenler oldu.. Başka isim de kalmadı zaten.. Dolayısıyla siyaseten bir çıkar çatışması olduğu havası veren CHP’nin içi başka dışı başka görüntü verdiği açık... (...)"

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