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Siyaset CHP'de iç savaş devam ediyor! Bu kez canlı yayında kapıştılar
Siyaset

CHP'de iç savaş devam ediyor! Bu kez canlı yayında kapıştılar

Yeniakit Publisher
2023-09-04 08:11:00 - 2023-09-04 08:11:57
CHP'de iç savaş devam ediyor! Bu kez canlı yayında kapıştılar

Kılıçdaroğlu’na yönelik değişim söylemlerinin ardından artiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem katıldıkları bir canlı yayında tartıştı..

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldıkları bir canlı yayında adeta birbirine girdi.

Erdem, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı danışman atamalarına yönelik açıklamalarda bulunurken Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltmesiyle ortalık karıştı.

Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." ifadeleriyle fitili ateşledi.

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi.

Bunun devamında ise iki isim arasındaki tartışma alev aldı. Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." sözleriyle karşılık verdi.
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İkilinin bitmek bilmeyen sözlü atışmalarına, program sunucunun müdahalesi de engel olamadı. Erdem ve Özcan programın ilerleyen dakikaların da sözlü atışmaya devam etti.

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