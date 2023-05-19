CHP'de iç savaş! Bahar Feyzan, Tuncay Özkan'a 'hortum'u vurdu

Gazeteci Bahar Feyzan, seçimin ardından CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesi olduğunu ve bunu Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini söyledi. Feyzan'ın asıl bombası ise "Tuncay Özkan bu seçimde, kendisine ait Anka Haber Ajansı’na, CHP kaynaklarından ne kadar para aktardı?" ifadelerini kullandı. Muhalifler arasına bu kavga sonrası "Partilerini hortumlayanlar iktidara gelse ülkeyi hortumlar" yorumları yapıldı.