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Gündem CHP'de iç savaş! Bahar Feyzan, Tuncay Özkan'a 'hortum'u vurdu
Gündem

CHP'de iç savaş! Bahar Feyzan, Tuncay Özkan'a 'hortum'u vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-19 13:09:00 -

Gazeteci Bahar Feyzan, seçimin ardından CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesi olduğunu ve bunu Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini söyledi. Feyzan'ın asıl bombası ise "Tuncay Özkan bu seçimde, kendisine ait Anka Haber Ajansı’na, CHP kaynaklarından ne kadar para aktardı?" ifadelerini kullandı. Muhalifler arasına bu kavga sonrası "Partilerini hortumlayanlar iktidara gelse ülkeyi hortumlar" yorumları yapıldı.

14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonun üzerinde fark atması muhalif kesimde iç karışıklığa neden oldu.

Fondaş KRT'nin eski sunucusu Bahar Feyzan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı köşeye sıkıştıran açıklamalarda bulundu.

Seçim gecesi ardından yaptığı yayınla gündemde yer alan gazeteci Bahar Feyzan, "Tuncay Bey'in kontrol ettiği medya reklam bütçesi, 367 milyon TL reklam bütçesi nasıl harcandı?" dedi. Açıklamalarının devamında ise Feyzan  "Tuncay Özkan bu seçimde, kendisine ait Anka Haber Ajansı’na, CHP kaynaklarından ne kadar para aktardı?" ifadelerini kullandı.

"İktidara gelse ülkeyi hortumlar"

Muhalifler arasına bu kavga sonrası "Partilerini hortumlayanlar iktidara gelse ülkeyi hortumlar" yorumları yapıldı.

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