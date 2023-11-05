CHP’de hançerli kongre

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik” sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultay öncesinde genel başkanlık için CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan aday olduğunu açıklamıştı. Kurultay başladığında ise önce eski milletvekili İlhan Cihaner, ardından da Ünal Karahasan adaylıktan çekildi. Böylece genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel baş başa kaldı. Kurultayın divan başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

İmamoğlu gölgesi

Bol keseden atıp tutan İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Bu kurultay sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. İkinci yüzyılın Türkiye’sini hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. 2024 seçimlerini kazandıktan sonra 2028’i de biz kazanacağız. 2029’u da biz kazanacağız. 2033’ü de biz kazanacağız, 2038’i de biz kazanacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu: Hançerlendim

Seçim hezimetinin sorumlusu Kılıçdaroğlu ise, değişimcilerin ıslıkları arasında yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi: “Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Seçim bitti, daha nefes almadan ‘değişim’ söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Bu kurultayımızdan şu anda tutuklu olan Osman Kavala’ya, Demirtaş’a selam gönderiyoruz.”

Tüzük gereği başvuruda bulunan delegeler ve milletvekilleri beşer dakikalık konuşmalar yaptılar. Kürsüye gelen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da seçimlerde çok çaba sarf ettiklerini belirterek, buna karşın 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında Zafer Partisi ile yapılan protokolün Kürt seçmende büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Tanrıkulu, bu nedenle tercihinin “değişimden” yana olduğunu kaydetti.

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Arbede yaşandı

Söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirken o anda bir arbede yaşandı. Öte Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasında salona hakim olma mücadelesi yaşandı. Yapılan planlamaya göre 1 ve 2 numaralı alan Kılıçdaroğlu destekçilerine, 5 ve 6 ise Özgür Özel destekçilerine bırakılırken, 3 ve 4 numaralı alanın ise tarafsız olacağı öngörülmüştü. Ancak salon partililerin girişine açıldığında, 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı alanlar Zeydan Karalar’ın getirdiği söylenen Adana BŞB personeliyle doldu. Böylece salonun beşte dördü Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla doldurulmuş oldu.