CHP'de halkanın bağı çözüldü! Yaşar Okuyan tercihini açıkladı! Ne Kılıçdaroğlu'na ne de CHP'ye oy yok!

HDP destekli Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'na ve CHP'nin aday listesine tepkiler dinmiyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, CHP'nin başını çektiği koalisyona "Masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Bunlar nasıl iktidar olacak?" sözleriyle tepki gösterdi.

TVNET'te canlı yayınlanan ve Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan oldu.

Yedili Masa'daki son durumu ve yaşanan liste krizlerini değerlendiren Okuyan, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA VE CHP'YE OY VERMEYECEK

CHP'nin açıkladığı milletvekili aday listelerinin parti içerisinde büyük bir infiale neden olduğunu söyleyen Okuyan, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermeyeceğim" diye konuştu. CHP seçmeninin Yedili Masa'ya olan umudunu yitirdiğini ifade eden Okuyan , "Masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Bunlar nasıl iktidar olacak?" ifadelerini kullandı.

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PARTİ TABANI UMUTSUZ

Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"21 yıllık bir AK Parti iktidarı... İyi yaptıkları ve yanlış yaptıkları var. Siyaset tabi bu kolay değil. Cumhuriyet'in beşte biri. 21 sene bir kişinin tek başına iktidar olması bedava bir iş değil, kendi hareketinin lideridir. Muhalefet yok çünkü.

ALTIN GÜNÜNE DÖNDÜ

Altılı Masa'da 1.5 senedir toplantılar yapıldı, o gitti bu geldi bilmem ne. Muhalif kesimlerde bir heyecan uyandırdı en başta fakat hanımefendilerin altın gününe döndü. Bu ay size geliyoruz, ne yiyeceğiz.

15 gün içerisinde 50'nin üzerinde farklı kesimlerden platformlarımız var toplantılar yaptık. 64 ilde faal olanlar var hiçbir partiye bağlı değiller. Bu grupların hepsi AK Parti iktidarına karşı olanlar. Son 2-3 ay içerisinde 6'lı masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu.

'Erdoğan'a katiyen oy vermeyeceğiz' diyen 60'lık bir seçmen kitlesi vardı fakat bu 60'lık seçmen giderek umudunu kaybetti. Cumhurbaşkanı adayını bir senedir seçemediler. Bunalttılar insanları, onlara güvenenler de 'buradan bir şey çıkmaz' diyorlar.

Tam harekete geçeceklerken Akşener masadan kalktı. Yenilir yutulur laflar söylemedi ve 3 gün sonra geri döndü. İnsanları tedirgin etmedi mi?

CHP'DE BÜYÜK BİR İNFİAL VAR

Bunlar iktidar oldu nasıl olacak? CHP'de büyük bir infial var. Bunların 5 tane şeyi var WhatsApp grupları var millet orada neler söylüyor. Bu listelerden sonra büyük bir hayal kırıklığı geldi. Sadullah Ergin'i Çankaya'dan koyuyorsun kim bu ya?

Kılıçdaroğlu ne diyecek? Kendisi onay verdi. Ergin sonrası Çankaya'da bakacağız 1 ay sonra ciddi manada oyu düşecek. Ben vermeyeceğim, CHP üyesiyim bizi kovaladılar. Ben CHP'ye ne İzmir'de ne de başka bir yerde oy vermeyeceğim, niye vereceğim ben ona? Atatürk ile hesaplaşacaklarmış kimsin sen ya! Vermeyeceğim. Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim. "