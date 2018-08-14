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CHP'de gündem başka... Hedef tüzük kurultayı

CHP'de muhalif kesim olağanüstü kurultaya gidilmezse tüzük kurultayını hedeflediklerini belirtti.

14 Ağustos 2018 Salı 01:40
CHP'de gündem başka... Hedef tüzük kurultayı

Türkiye'nin gündemi, dolarla ülkeye karşı yapılan operasyonken Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi kurultay derdinde.

HEDEF TÜZÜK KURULTAYI

CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti: "(Partiyi yargıda tartıştırmayacağız) dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." açıklaması yaptı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 01:40
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