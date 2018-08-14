CHP'de gündem başka... Hedef tüzük kurultayı
CHP'de muhalif kesim olağanüstü kurultaya gidilmezse tüzük kurultayını hedeflediklerini belirtti.14 Ağustos 2018 Salı 01:40
Türkiye'nin gündemi, dolarla ülkeye karşı yapılan operasyonken Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi kurultay derdinde.
HEDEF TÜZÜK KURULTAYI
CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti: "(Partiyi yargıda tartıştırmayacağız) dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." açıklaması yaptı.
YORUM YAZ