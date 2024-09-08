CHP’de fitne kazanı kaynıyor

CHP’de gerçekleştirilen tüzük kurultayı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun güç gösterisine sahne oldu. Bu durumdan rahatsız olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine son anda konuşma yapması teklif edilince kürsüden rahatsızlığını açıkça şu sözlerle dile getirdi: “Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye’nin sorunlarına değinmek isterdim. Bir saat önce telefon açılıp ‘Siz de konuşun’ dendi. Aylardır yakılan fitne ateşine, yani ‘Ekrem mi, Mansur mu?’ ki, şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorduk. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü de belli. Açıklamaları da belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Bunlardan sadece ikisini konuşturursanız, maalesef biz de aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız görüşlerini açıklasın. İkimiz farklı düşüncelerde değiliz. Türkiye’nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik.”

Ekrem, topu Özel'e attı

Bu sözler CHP’de yaşanan taht kavgasını iyice gözler önüne serdi. Genel Başkan Özgür Özel, kırgınlığını açıkça dile getiren Yavaş’ın koluna girerek sakinleştirmeye çalışırken, CHP’de yaşanan güç mücadelesini gizleyemedi. Yavaş’ın yalnızca iki belediye başkanının konuşturulmasının fitneye sebep olduğu şeklindeki sitemi hakkında konuşan İmamoğlu ise adeta kendisine yönelik pozitif ayrımcılığı itiraf etti. “Bana hangi belediye başkanlarının konuşacağı söylenmedi” diyerek suçu Özel’e atan İmamoğlu, “Senin rahatsız olacağını duysam, konuşmamı atar, yerime otururum” pişkinliğiyle Mansur Yavaş’ın tepkisini dindirmeye çalıştı.

CHP’den yeni partiler çıkabilir

CHP’deki mücadeleyi Akit’e değerlendiren SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, şunları söyledi: “Özel’in seçilmesinden bu yana suların durulmadığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun indirilmesi sonrasında yaşananlar iç mücadelenin daha da keskinleştiğini gösteriyor. Perde arkasında CHP’nin kaynayan kazana döndüğü anlaşılıyor. İmamoğlu-Özel-Yavaş üçgeninde yansıyan güç mücadelesi, Yavaş’ın kürsüdeki imalı konuşmasıyla açığa çıkmış oldu. CHP’de önümüzdeki günlerde parti içi ciddi mücadelelerin artacağını söyleyebiliriz. CHP içinden yeni partilerin çıkma ihtimali göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gelmemesi CHP’den ayrılışına işaret olarak değerlendirilebilir. Çünkü daha önce SHP’nin diriltildiğine yönelik söylentiler ortaya çıkmış, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da buraya geçiş hazırlığı yaptığı iddia edilmişti. Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun yuvadan uçma hazırlığına ilişkin bazı iddialar da dile getirilmişti. Sözün kısası, CHP’de önümüzdeki dönemde suların daha da ısınacağını söyleyebiliriz.”

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