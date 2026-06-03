Sıcak gelişme! CHP'de Disiplin Kurulu toplanıyor
CHP'de Disiplin Kurulu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacağı öğrenildi.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK'sını açıklamasının ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.
CHP'de disiplin kurulunun yarın toplanacağı ve Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ihraç edilecek isimlerin gündeme geleceği öğrenildi.
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