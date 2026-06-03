Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para
İngiltere'de oynadığı futbolla göğsümüzü kabartan milli yıldızımız Ferdi için yeni rakam açıklandı.
İngiltere'de oynadığı futbolla göğsümüzü kabartan milli yıldızımız Ferdi için yeni rakam açıklandı.
Premier Lig'de oynayan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu ulaştığı yeni değerle kariyer rekoru kırdı.
Transfermarkt, Premier Lig'de mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte Brighton'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı.
30 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 5 milyon euro yükseldi. Böylece milli futbolcu 35 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.
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