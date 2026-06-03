  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var Bunların hiçbir değere saygısı yok: İBB tahliye ederken bile talan etti! Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir Milli Saraylar'da mehteran rüzgarı esiyor: Haftanın üç günü gösteriler düzenlenecek Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor! İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor! Milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etmek için harekete geçtiler! Rotayı Portekiz'e çevirdiler Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!
Spor
4
Yeniakit Publisher
Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para

İngiltere'de oynadığı futbolla göğsümüzü kabartan milli yıldızımız Ferdi için yeni rakam açıklandı.

#1
Foto - Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para

Premier Lig'de oynayan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu ulaştığı yeni değerle kariyer rekoru kırdı.

#2
Foto - Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para

Transfermarkt, Premier Lig'de mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte Brighton'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı.

#3
Foto - Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para

30 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 5 milyon euro yükseldi. Böylece milli futbolcu 35 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Gündem

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi
Gündem

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içerisindeki tepkilere Aleviler de katıldı. Aleviler i..
Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!
Dünya

Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

2000 yılında İsviçre'de silahlı operasyonla cezaevinden kaçırılan Sırp çete litesi Aleksandar Nešović, bunca yıl yakalanamazken geçen Belgra..
CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar
Siyaset

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çev..
60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor
Dünya

60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23