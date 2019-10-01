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CHP'de derin çatlak! Kaftancıoğlu o ilçeye kayyım atadı

Parti içi karışıklığı hiç bitmeyen CHP'de bu sefer de kayyım krizi yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Şişli İlçe teşkilatı ile ilgili olarak kayyum kararı alması partide tartışmalara yol açtı.

01 Ekim 2019 Salı 18:54
CHP'de derin çatlak! Kaftancıoğlu o ilçeye kayyım atadı

Yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal bir karar daha. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Haber kısa sürede parti içinde geniş yankı buldu.

Eleştirdiği işi yaptı ve kayyım atadı

Kendisine karşı bir aday çıkarabileceği endişesiyle atılan bu adım, CHP'de kayyum uygulaması olarak nitelendirildi.

Konuyu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kongreye gidiş sürecinde yapılan bu uygulama oldukça manidar. Edindiğim bilgilere göre CHP'de İstanbul İl Teşkilatı için kongreye gidildiği bir süreçte Canan Kaftancıoğlu, kendisine rakip çıkarabileceğini düşündüğü Şişli İlçe Teşkilatı yönetimini görevden alıyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde de Canan Kaftancıoğlu'nun kendine rakip gördüğü isimlere karşı benzer hamlelerde bulunacağı da konuşulanlar arasında. Hiçbir açık gerekçe göstermeden ilçe yönetimini görevden alması, Kaftancıoğlu'nun her zaman karşı çıktığı şekilde bir kayyum ataması olarak değerlendiriliyor" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetimini görevden almak için "kayyum" olarak CHP İstanbul İl Yöneticisi Özgür Akat'ı görevlendirdi. CHP'deki bu kayyuma parti yönetiminden nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.

Yeni yönetim kongreye kadar devam edecek

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde siyasete başlayan Özgür Akat il yönetimine girmişti. CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yeni bir yönetim ataması bekleniyor. Yeni yönetim CHP Şişli ilçesini kongreye kadar yönetecek.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 18:54
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • milletmillet20 dk önce
    Şişlidekiler Ermeni değildi galiba. Sosyal demokratlar mezhepçi olmayan teşkilatınız kaldımı acaba
  • Huseyin Huseyin 56 dk önce
    Chp kontrolu tamamen kaybetti. Rejimi korumak icin birbir turlu hale dustuler. Herkesin maskesi dustu

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