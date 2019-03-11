CHP'de deprem! İhracı istendi

CHP'de Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." İfadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. Öztrak, eleştiri oklarının hedefi olan Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kesin ihraç talebiyle sevk edildi

Öztrak, açık kalan mikrofona yakalanan sözleri nedeniyle gündemde olan Arslan hakkında "Önemli bir hata yapmıştır. Kendisi ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

Ne olmuştu

Yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unutmuştu. Seladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etmişti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olmamıştı.

"Bizim oy Kürdistan'a" diyaloğu

Selman Hasan Arslan, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise Kürdistan'dı. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmıştı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." demişti.