CHP’de Deniz Baykal’dan sonra bir tek o değişti
Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimlerinde farklı olan CHP logosu, Özgür Özel'in genel başkanlığında da değişti. Peki yeni logo nasıl? İşte detaylar...
Deniz Baykal'ın yönetiminde kırmızı-beyaz ağırlıklı logo tercih eden CHP, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde gökyüzünü andıran bir taban üzerine yerleştirilmişti.
ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİ
İki dönemde de farklı olan logo, Özgür Özel'in genel başkanlığında da değişti.
İşte CHP'nin yeni logosu:
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