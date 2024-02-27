CHP'de 'demokrasi' çatlağı büyüyor!

Tarhan, CHP Genel Merkezi tarafından adayların eğilim yoklaması ve anketlere göre değerlendirileceğinin söylendiğini, bunun üzerine de CHP’den belediye başkanlığı adaylığı için başvuru yaptığını ifade etti.

Anketlerde yüksek oranda çıkmasına rağmen adaylığının gerçekleşmediğini belirten Tarhan, "Halktan gelen talep üzerine bağımsız aday olarak başvurumu yaptım. Birtakım çevreler bu adaylığımı engellemek istediler. Seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. Bunun nedeni ise yapılan anketlerde yüksek çıkmam." dedi.

"Bağımsız adaylığımın düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdular." diyerek partisi CHP'yi hedef alan Tarhan, şöyle devam etti:

Adaletin galip geleceğine inanıyorum. İl Seçim Kurulu tarafından tüm yaptığım başvuruların yasal olduğu ve kesin karar alınarak adaylığımın devam edeceğiyle ilgili sonuç alındı. Birçok haksızlığa ve çeşitli engellemelere rağmen seçimlere bağımsız aday olarak gireceğim.