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Siyaset CHP'de 'değişim' isteyenin resmen ağzını burnunu kırıyorlar!
Siyaset

CHP'de 'değişim' isteyenin resmen ağzını burnunu kırıyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-07-10 15:27:00 -
CHP'de 'değişim' isteyenin resmen ağzını burnunu kırıyorlar!

CHP'de 'değişim' isteyen Yenimahalle İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçenin mevcut yönetimine ve CHP'li İlçe Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a yakın isimler tarafından dövüldü.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketi hem parti delegeleri tarafında hem de taban tarafından destek bulmaya devam ediyor. Ancak CHP'deki düzenin değişimine karşı olanlar 'değişim' diyenlere karşı sert bir tutum takınıyor.

"DEĞİŞİM" DİYENLERİ DÖVDÜLER

CHP'deki değişim hareketine destek olan Ankara Yenimahalle İlçe Gençlik Kolları üyelerinden 4 genç, mevcut yönetime ve ilçenin CHP'li Beledeyine Başkanı Fethi Yaşar'a yakın isimler tarafından darbedildi.

Saldırıya uğrayanlar arasından Erdinç Patır'ın burnu kırıldı. 18 yaşındaki genç kız Ela Kaplan'ın ise belinde kayma meydana geldi.

Ali Olcay Şahin ve Emirhan Denizli isimli diğer gençlerin vücutlarında saldırı sonucu morluklar ve zedelenmeler oluştu.
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Yorumlar

Opartili

CHP de kılıçtaroğlu hariç herkes değişmelidir. Kılıçtaroğlu hariç tüm partililer seçim çalışmalarında yan gelip yattınız. İçip içip sızdınız. Sonrada yenilgiyi diktatör Kılıçtaroğlu na mal ettiniz. Şimdi utanmadan sıkılmadan değişim istiyorsunuz. İstediğiniz değişimde nedir, Kılıçtaroğlu gitsin. Yuh size.
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