CHP'de 'değişim' isteyenin resmen ağzını burnunu kırıyorlar!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketi hem parti delegeleri tarafında hem de taban tarafından destek bulmaya devam ediyor. Ancak CHP'deki düzenin değişimine karşı olanlar 'değişim' diyenlere karşı sert bir tutum takınıyor.

"DEĞİŞİM" DİYENLERİ DÖVDÜLER

CHP'deki değişim hareketine destek olan Ankara Yenimahalle İlçe Gençlik Kolları üyelerinden 4 genç, mevcut yönetime ve ilçenin CHP'li Beledeyine Başkanı Fethi Yaşar'a yakın isimler tarafından darbedildi.

Saldırıya uğrayanlar arasından Erdinç Patır'ın burnu kırıldı. 18 yaşındaki genç kız Ela Kaplan'ın ise belinde kayma meydana geldi.

Ali Olcay Şahin ve Emirhan Denizli isimli diğer gençlerin vücutlarında saldırı sonucu morluklar ve zedelenmeler oluştu.

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