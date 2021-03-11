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Siyaset CHP'de Cihangir İslam infiali! 'Yüreğim kaldırmıyor' deyip istifa etti
Siyaset

CHP'de Cihangir İslam infiali! 'Yüreğim kaldırmıyor' deyip istifa etti

Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasının ardından CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:39:00 -
CHP'de Cihangir İslam infiali! 'Yüreğim kaldırmıyor' deyip istifa etti

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, dün CHP'ye katılmıştı. İslam'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Bu katılım, tabanda rahatsızlığa yol açmış, kimileri İslam 2013 yılında "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" şeklindeki mesajını hatırlatmıştı.

İslam'e ilk tepki istifası Beyoğlu'ndan geldi. Eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Gülsever, Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.

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Yorumlar

adil

elinde fetö tapelerini okuyarak milletin adamlarına saldıran KK ile eline tutuşturulmuş kağıttan "15 Temmuzda iki batıl çatışmıştır'" diyen sözde İslam ve Cİhangir....tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş...
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