CHP’de çift başlı yönetim artık tescillendi

Delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları gölgesinde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, göbekten bağlı olduğu Ekrem İmamoğlu’na dizginleri kaptırdı. Kurultayda, “Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım” diyerek namus sözü veren ve akabinde sözünü çiğneyen Özel, CHP’nin İstanbul il ve ilçe belediye başkan adaylarını İmamoğlu ile belirleyeceklerini açıkladı. Buna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra İmamoğlu’nun da dahil olacağını açıklaması CHP’deki “çift başlı yönetimi” ve “emanetçi başkan” tezini gözler önüne serdi. İmamoğlu’nun gölgesinde kalan Özel’in acınası halini gazetemize değerlendiren uzmanlar, “CHP vekâletle yönetiliyor” görüşünde birleşti. CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, şunları dile getirdi: “İstanbul’daki 39 adayı Ekrem İmamoğlu belirleyeceğini söylemiş. Bununla ilgili zaten aralarında bir ön mutabakat yapılmış. Özgür Özel de yakın çevresine şunu sıklıkla dile getiriyormuş; ‘Her seferinde beni böyle tehdit mi edecekler?’ gibisinden. Şu anda Özgür Özel’de de bir kopma görüyoruz. Ama bu süreçte şu an çift başlılık tüm partililere sirayet etmiş vaziyette.”

Kılıçdaroğlu temizliği

Avukat Mustafa Kemal Çiçek de, şöyle konuştu: “Partinin organlarını, PM’sini, MYK’sını hiçe sayıyorlar. Bu, partinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminden daha beter bir döneme gittiğinin ifadesidir. Şunu da söylemek lazım. ‘İstanbul’u İmamoğlu belirliyor’ diye bir şey yok. Ekrem İmamoğlu her yeri dizayn ediyor. Adayları İzmir’inden tut Antalya’sına kadar da İmamoğlu belirliyor. Her yere bürokratlarını göndermiş vaziyette. Bodrum’a, Antalya’ya hepsini yerleştiriyor.”

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, şunları kaydetti: “Bir siyasi partide belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi o partinin genel başkan ve yetkili kurullarına aittir. Sağ partilerde de MKYK adını verdiğimiz yapı vardır. CHP’de ise Parti Meclisi son kararı verir. Tabii CHP’de genel başkanın diğer illeri ben seçeceğim, İstanbul’un adaylarını Ekrem Bey’le beraber belirleyeceğiz demesi aslında çift başlılığın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Büyükşehirler bazında böyle bir uygulama olacaksa o zaman Ankara’yı da Mansur Yavaş’la beraber, İzmir’i de şu andaki mevcut belediye başkanıyla beraber belirlemeleri gerekiyor.”

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