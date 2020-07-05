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Gündem

CHP'de çatlak! Eren Erdem çağrı yaptı

CHP'li belediyelerin yaptığı bazı icraatların CHP'liler tarafından eleştirilmesine Eren Erdem tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:17:00 -
CHP'de çatlak! Eren Erdem çağrı yaptı

Son dönemde CHP'li belediyelerin bazı icraatlarının CHP'liler tarafından eleştirilmesi üzerine CHP'li Eren Erdem twitter hesabından çağrı yaparak, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi “partililerimiz” yanlış yoldadır!" dedi.

İşte Eren Erdem'in o sözleri:

Kimse kızmasın, gücenmesin! Kendi “kişisel ajandası” ve hayalleri kapsamında,Televizyonlara çıkıp Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi “partililerimiz” yanlış yoldadır!
Durdukları yer;AKP ile aynı mevzidir!


chp, eren erdem, belediye

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Yorumlar

Asil

Demek ki chp içinde akp görüşlü varsa akp nin oy oranı yüzde 65 e tekabül eder bu doğru;O zaman siz kalanlar yanlış yolda olduğunuz meydana çıkıyor ve kalanlar kendinizi sorgulayın ve asılsız eleştiri yapmayın.bu demek oluyorki AKP doğru yolda ilerliyor.
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Vahap Kalyoncu

Ne oldu tatlısu demokratları zorunuzamı gitti çakma olduğunuz her halinizden belli.
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