CHP'de çatlak! Eren Erdem çağrı yaptı
CHP'li belediyelerin yaptığı bazı icraatların CHP'liler tarafından eleştirilmesine Eren Erdem tepki gösterdi.
Son dönemde CHP'li belediyelerin bazı icraatlarının CHP'liler tarafından eleştirilmesi üzerine CHP'li Eren Erdem twitter hesabından çağrı yaparak, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi “partililerimiz” yanlış yoldadır!" dedi.
İşte Eren Erdem'in o sözleri:
Kimse kızmasın, gücenmesin! Kendi “kişisel ajandası” ve hayalleri kapsamında,Televizyonlara çıkıp Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi “partililerimiz” yanlış yoldadır!
Durdukları yer;AKP ile aynı mevzidir!
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