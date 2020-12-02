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Aktüel CHP'de büyük rezalet!
Aktüel

CHP'de büyük rezalet!

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için CHP Ümraniye teşkilatından uzaklaştırılan ve mahkemesi devam eden CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisinin, CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:21:00 -
CHP'de büyük rezalet!

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın ardından CHP Ümraniye ilçe yönetiminde de bir kadının partili biri tarafından taciz edildiği ortaya çıkmıştı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, taciz edildiğini söyleyen 20 yaşındaki D.A ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. D.A, Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.CHP’li Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan şahsın bünyesinde çalışmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Yorumlar

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KARTAL'DA CHP bu işte yüzlerine bakarlar, birbirlerinin, ADİLER bu kadar da olmaz.
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