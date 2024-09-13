CHP’de büyük kriz patlak verdi! Bu tartışma finale kadar sürer

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, CHP'nin tüzük değişiklikleri ve parti içi güç dengesi tartışmalarının sona ermediğini belirtti. Bengin, kurultay sürecinde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan gerilimin siyasi acemilik olarak yorumlandığını yazdı. CHP'nin kendi içindeki dönüşüm ve değişimin henüz netleşmediğini ifade eden Bengin, partideki güç dengelerinin hâlâ belirsiz olduğunu vurguladı. Bengin, parti içinde devam eden çekişmelerin kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu kaydettiği yazısında özetle şunları dile getirdi:

"CHP’de tüzük değişti epeyde yenilik var ancak konuşulan, tartışılanlar içerikten daha çok yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti içi güç dengesi anlamında kimin kazançlı çıktığına odaklı..Bu bağlamda da her cenahtan farklı sesler yükseliyor..Özellikle de kurultay sürecinin sonunda Mansur Yavaş’ın sitem içeren çıkışıyla başlayan konuşması ve her yönüyle baştan sona tam bir siyasi acemilik örneği Özel-İmamoğlu-Yavaş diyaloğu,görüntüleri nedeniyle...Çağrılı olduğu halde kurultaya gelmeyen önceki Genel başkan Kılıçdaroğlu’nun partideki pozisyonuyla ilgili olasılık bombardımanı da devam ediyor bir yandan da...Bir kesim, kurultay sonucuyla Özel’in güçlendiğini, parti içi muhalefetin Genel başkanlık değişim hesaplarının çöktüğünü savunarak,”delege,partide ağırlık merkezinin Genel Merkez olduğunu çok net ortaya koydu”diyor. Bazıları da Özel’i Yavaş-İmamoğlu geriliminde pasif kaldığı iddiasıyla “Kemal Bey güçlü bir Genel Başkandı parti içinde çok başlılığa müsaade etmezdi” sözleriyle CHP’de dört ayrı karargah olduğunu ısrarla vurguluyor...Dahası bir de hem erken seçim çağrısı yapıp hem de parti programına ağırlık verilecek olmasını da seçmen nezdinde zaten var olan güven sorununu daha da sarsacağına dönük eleştiriler de söz konusu.. Yani CHP hala “sen, ben” tartışmasında ve kendi içerisindeki dönüşümü, değişimi henüz tam netleşmiş değil. Dolayısıyla şu sorunun yanıtı CHP açısından kritik önemde:

CHP’lilerin dediği gibi partiyi dışardan içerde bir sorun varmış gibi karıştıranlar mı var yoksa CHP kendi içinde bu durumu bizzat tetikliyor mu? Bilerek ya da bilmeyerek... (...)"