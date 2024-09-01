CHP'de büyük kriz! Koltuk savaşları kızışıyor

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, CHP'deki değişim tartışmalarının yeniden gündeme geldiğini belirtti. Bengin, partideki güç dengeleri ve liderlik rekabetinin ön planda olduğunu vurguladı. CHP'nin iç meselelerine odaklandığını ifade eden Bengin, sokağın ve ülkenin sorunlarının geri planda kaldığını kaydetti. İşte Tunca Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"CHP’de yine herkes “değişim” diyor. Aslında bu CHP’de genel başkanlık koltuğunun tartışıldığı her dönemde ya da her kurultay öncesinde tabana, teşkilata heyecan vermek amacıyla parti içinde dillendirilen “O gitsin, ben geleyim” ritüeli. Yani CHP’nin değişmeyen değişim klasiği. Birkaç gün sonraki tüzük kurultayına dönük çok konuşulan böyle bir deneme olasılığı da hepten sonlanmış değil nitekim. Olur olmaz göreceğiz ama parti içi dört kutuplu dinamikler arasındaki güç dengesi anlamında bir yarış, çekişme olduğu da aleni zaten... Hem “u dönüşü” birliktelikler hem oynak ve güven vermeyen saflaşmalar anlamında… Dolayısıyla parti tüzüğünde öngörülen köklü değişiklikler ya da yeni hazırlanacak parti programı detaylarından ziyade biri eski 2 Genel Başkan ve 2 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın isimlerine odaklı gelişmeler, yeni arayış iddiaları daha ön planda… Tabii yine “ değişim” çıkışlarıyla...

(...) Yani dememiz o ki; CHP yine sokağın, ülkenin sorunlarından ziyade kendi iç meselelerine odaklanmış durumda... O mu olmalı yoksa bu mu diye koltuk hesapları peşinde. (...)"

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