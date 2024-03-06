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Siyaset

CHP'de büyük kavga! DEM'i küstürmek istemeyen Özgür Özel'e rest çekti: Dilim sürçmedi!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 21:41:00 - 2024-03-06 22:03:39

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı CHP'li Burcu Köksal'ın 'DEM Parti'ye kapılarımız kapalı' şeklindeki sözlerinin sürçülisan olduğunu söyleyen Genel Başkan Özgür Özel, Barış Yarkadaş tarafından yalanlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı CHP'li Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

DEM Parti sözlerine Özgür Özel'den düzeltme: Sürçülisan oldu

Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır.'' diye konuşarak ittifak ortağı DEM'lilerin gönlünü almaya çalıştı.

Burcu Köksal rest çekti: Dilim sürçmedi

CHP'de yaşanan krizi ise CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın açıklamaları gözler önüne serdi.

TV100 canlı yayınında, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Yarkadaş, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.

İl Başkanı da Özel'e sırt çevirdi: İlk günden beri böyle söylüyor

Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi:
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"CHP’nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ‘Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor’ dedi."

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