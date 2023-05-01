CHP’de büyük kavga! Akşener’i, Karamollaoğlu'nu, Babacan’ı, Davutoğlu’nu ve Yavaş’ı sindiremediler
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yazar Yılmaz Özdil, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki koalisyonun İzmir mitingine isyan etti. Özdil, ''Asla unutturmayacağımız bir gün…'' dedi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümündeki Millet İttifakı İzmir'de miting düzenledi.
Mitinge Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
Yılmaz Özdil isyan etti
Yazar Yılmaz Özdil, CHP'nin İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın alkışlatmasına isyan etti.
Yılmaz Özdil: Asla unutturmayacağımız bir gün
Mitingle ilgili paylaşım yapan Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar.'' diye tepki gösterdi.
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