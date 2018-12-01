CHP'de Bizans oyunları başladı! Ortalığı karıştıran anket

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun asistanlığını yapan Can Poyraz’ın Yayın Yönetmeni olduğu www.kozmopolitik.com.tr sitesinin “İstanbul’da dev CHP anketi” manipüle edilince partide kriz çıkarttı.

4 bin oy alan aday tanınmıyor

10 gün önce başlayan anketlerde, bazı adayların en yakın rakibine 4 bin oy fark attığı görüldü. Sarıyer’de mevcut belediye başkanı Şükrü Genç’in aldığı oy 150 olurken, Beşiktaş aday adayı Merve Özpolatoğlu Küçükel 4034 oy aldı. Küçükel’in en yakın rakibi ise 278 oyla Fidan Aslan Eroğlu oldu. 4034 oy alan Küçükel’i kimse tanımıyor.

İtibarsızlaştırma mı?

Bir önceki il başkanını destekleyen Battal İlgezdi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da nasibini aldı. Ataşehir’de kimsenin tanımadığı Aysemin Gülmez 4602 oy alırken İlgezdi 320’de kaldı. Ali Kılıç 1668 alırken, kimsenin tanımadığı Özkan Yılmaz 1908 oy aldı.

‘Genel merkeze gitti’ iddiası

Can Poyraz’ın yaptığı anketin Kaftancıoğlu tarafından Genel Merkez’e sunulduğu iddia edildi. Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yapılan anketlerle ilgili “İlçelerde aday profili bu şekilde çıkıyor” diye Poyraz’ın yaptığı anketi köpürttüğü ileri sürüldü.

Yükleme yaptırmış

Bilişim işinde uzman olan bir partili, Poyraz’ın sitesinin sistemine girmeyi başardı. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir gibi ilçelerde bazı adaylara verilen binlerce oyun yükleme olduğu ortaya çıktı. O CHP’li konuştu: Biz de oyumuzu kullandık. Ancak 2-3 gün sonra bazı isimlere sahte oylar kullanıldığını gördük. Özellikle yükleme yapılmış. Bazı ilçelerde oy kullanım 10 bin civarındayken bazı ilçelerde bu rakam bin rakamına ulaşmıyor. Yüklemenin yapıldığı ilçeler CHP’nin kaleleri.

KAYNAK: AKŞAM