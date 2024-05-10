CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman
CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, BŞB’de Spor Müdürü olan yeğeni Hasan Aydoğan'ı Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı. Demirçalı, bu yetmiyormuş gibi tam 10 ayrı birimi 'süperman' yeğenine bağladı.
RECEP YEŞİL
Koltuğa oturmalarının ardından saltanatlarını ilan eden CHP'li başkanların skandal atamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Akrabalara koltuk
Neredeyse tüm CHP'li belediyeler, eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtıyor.
Bunun son örneği ise Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
'Süperman' yeğene 10 birim bağladı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kız kardeşinin oğlunu belediyeye soktu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BŞB'de Spor Müdürü olan yeğen Hasan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Demirçalı, 'süperman' yeğeni Aydoğan'a belediyede tam 10 ayrı birimi bağladı.
"Ufak tefek atama hataları" diyerek skandalların üzerini örtmeye çalıştı
Türkiye'yi ayağa kaldıran akraba saltanatlarıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel başkanı Özgür Özel, "Ufak tefek atama hataları" diyerek skandalların üzerini örtmeye çalışmıştı.
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CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı