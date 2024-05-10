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Gündem CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman
Gündem

CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman

Yeniakit Publisher
2024-05-10 14:30:00 -
CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman

CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, BŞB’de Spor Müdürü olan yeğeni Hasan Aydoğan'ı Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı. Demirçalı, bu yetmiyormuş gibi tam 10 ayrı birimi 'süperman' yeğenine bağladı.

 RECEP YEŞİL 

Koltuğa oturmalarının ardından saltanatlarını ilan eden CHP'li başkanların skandal atamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 

Akrabalara koltuk

Neredeyse tüm CHP'li belediyeler, eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtıyor.

Bunun son örneği ise Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.

'Süperman' yeğene 10 birim bağladı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kız kardeşinin oğlunu belediyeye soktu.
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BŞB'de Spor Müdürü olan yeğen Hasan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Demirçalı, 'süperman' yeğeni Aydoğan'a belediyede tam 10 ayrı birimi bağladı.

 "Ufak tefek atama hataları" diyerek skandalların üzerini örtmeye çalıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran akraba saltanatlarıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel başkanı Özgür Özel, "Ufak tefek atama hataları" diyerek skandalların üzerini örtmeye çalışmıştı.

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