CHP'de bir torpil skandalı daha!

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye bünyesinde genel müdür yardımcısı olarak 7 bin lira maaşla işe almasıyla başlayan torpil skandalı giderek büyüyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ağabeyi Halil Genç'in eşi Mebrure Genç'i belediyede danışman yaptı.

Bir skandal daha

Akşam'ın haberine göre; Mebrure Genç'in danışman olduğu belediyede ayrıca komşusu ve akrabası olan emlakçı Tezcan Çayoğlu da Genç'in danışmanı olarak görev yapıyor. Uzun süredir belediyede danışmanlık yapan Genç'in çok sayıda akrabası da belediyede çeşitli birimlerde işe yerleştirildi. Genç'in yardımcılarından Hüseyin Coşkun da kendisine bağlı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne eşi Filiz Coşkun'u getirdi.

Torpil çatlağı

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u (24), belediye bünyesinde işe almıştı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olmuştu. Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Uygur, belediye şirketi olan 7 bin TL maaşla Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. Gelen tepkilerin ardından İsmail Uygur geri adım atarak oğlunun görevine son verdi. Bu skandalın ardından CHP'li belediyelerden neredeyse her gün bir torpil haberi geliyor.