CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'

CHP'li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz vakaları bitmek bilmiyor. Sabah'ın haberine göre; Maltepe, Ümraniye ve Avcılar teşkilatlarındaki taciz olaylarınının deşifre olmasının ardından Esenler'de de benzer bir vakanın yaşandığı ortaya çıktı. "İstismara karşı tavrımız her zaman nettir" iddiasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tacizler ile ilgili şikayetleri göz ardı ettiği ileri sürüldü.

Tacizi yapan değil duyurana ceza verildi

CHP Esenler eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, CHP Esenler İlçesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, 7/24 Esenler haber sitesinde yayınladığı videoda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tacizler ile ilgili defalarca şikayette bulunduğunu, ancak konunun üstünün örtüldüğünü söyledi.

CHP'den istifa etme sebebini açıkladı

Koç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na dilekçe sunmasına rağmen cinsel tacize uğrayan kadınlarla irtibata geçilmediğini belirtti. Üstüne üstük kendisinin de disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Koç, yaşadıklarının çok ağrına gittiği için partisinden istifa ettiğini söyledi.

Defalarca dilekçe yazdım

Koç, "Maltepe ilçesinde gerçekten iğrenç bir olay yaşandı. Cumhuriyetçi Halk Partisi tarihine, kimliğine, ilkelerine, ideolojisine yakışmayan bir olayla karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bu çirkinliğe elbette ki hesabı sorulur. Ama mevcut kadrolarla sorulacağına ben inanmıyorum. Çünkü bizim de Esenler İlçesi'nde bazı olaylar yaşadık. Bazı tatsızlıklar yaşadık. Ben bu tatsızlıkları il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna defalarca dilekçe ile yazdım, bildirdim. Fakat ilgilenen olmadı. 2018 yılında yüksek disiplin kuruluna verdiğim dilekçede Esenlerimizde yaşanan çirkinlikleri tek tek izah ederek bildirim" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu cinsel saldırının üstünü örttü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bilgi ve dilekçe verdiğini belirten Koç, şunları söyledi:

"Yetmedi Canan 'solcudur!' dedik. Bir il başkanı seçildi. Kendisini il başkanlığına geldiğinde ziyaret ettiğimizde kendisine gelişmeleri anlattık. Kendisine ve yönetim kuruluna dilekçelerle müracaat ettik. Kendisine Esenlerdeki çirkinlikleri tek tek anlattık. Esenlerde çok çirkin şeyler oldu. Ben kendilerine vermiş olduğum dilekçede isimlerini kızlarımıza yapılan elle sarkıntılığı sözlü tacizleri ve küfürleşmelerin tamamını izah ettiğim halde maalesef Kaftancıoğlu hiçbir zaman bu işin üzerine gitmedi. Kirlilikleri örttü. Hani Barış Yarkadaş'a diyor ya 'Efendim şov yapıyorsunuz!' Canan sen bırak Barış'ın şov yapmasını, sen bu kirliliklerin üstüne gitmemekle tamamen edepsizlik, ahlaksızlık yapıyorsun. Bu partiye gelen çocuklar, gençler, kızlar, kadınlar bizlerin çocuklarıdır. Sizlerin de çocuklarıdır. Peki bunların haklarını kim arayacak? Seçilmişleri niye bu kadar koruyorsunuz? Neden araştırma yapmadınız? Benim verdiğim dilekçelerde eğer bir yanlışlık varsa eğer bir iftira atmışsam mahkemeler orada. Neden mahkemeye vermediniz beni."

CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, şunları kaydetti: "Şimdi buradan tekrar size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçesi'nde birçok kadına, kıza elle sarkıntılık, tecavüz yapıldı. Bu tecavüzleri yapanları hep birim akladı. Hep bir üst seviyeye geldi. İşte bu liyakatsizlikten dolayı yaşanan bir süreç yaşadım. Bu süreç ağrıma gitti. Benim kimliğime ideolojime ters olan olaylar oldu. Kızlarımıza nasıl birileri sarkıntılık yapar? Cumhuriyet Halk Partisi bizim yuvamızdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçeleri ayrıca bir okuldur. Fakat okulları kirleten kadrolarla beraber devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz."

Bir kere arayıp sordunuz mu?

"Şimdi Canan Hanım'a soruyorum. Sizlerin il başkanlığına seçileceğiniz gün rakibiniz Kemal Canpolat'tı. Kemal Canpolat ekibinde olan kişi elini kaldırarak size çirkin bir harekette bulundu. Bu kamera karşısında bulundu küfürlü bir hareket el kol hareketi g… diye size hareket yaptı. O kişi de halen ilçe başkanlığı görevinde. Niye hesabını sormadınız? Yani bakın liyakatin, kültürün, ahlakın olmadı yerde biat oluyor. Biatin olduğu yerde de her tür edepsizlik, ahlaksızlık böyle çirkin olaylar oluyor. Barış Yarkadaş'a birileri telefon açıyor. Benim ilçemde de böyle oldu deniyor. Siz ona 'Edepsizlik yaptınız' diyorsunuz. Aynı senaryoyu Esenler içinde kurdunuz. Bizler size Esenlerdeki bu bu kişilere bu kızlarımıza, çocuklarımıza birçok ağzı alınmayacak sözlerle el taciziyle tacizlerin olduğunu defalarca bildirdik. Tacize uğrayan kızlarımızın kadınlarımızın isimlerini size verdik. Deşifre olmasınlar, diye bir kere arayıp sordunuz mu, sormadığınıza göre bu ahlaksızlığın birebir kurgucusu mu veya hazırlayıcısı mı olarak lanse olmak istiyorsunuz. Ahlaksızlık yapanın üstüne gitmeniz gerekirken kirlilikleri örtmeye çalışıyorsunuz."

Hiçbir işlem yapmadı

Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yani ben şimdi il disiplin kuruluna ve il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna ifademle söyledim. Sayın Uğur Bayraktutan size gönderdiğim dosyayı okudunuz mu? Kafasını sallayarak 'Okudum' dedi. Peki gereğini yaptınız mı? Sustu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi halktan kopuk örgütünden örgütlü yapısı olmayan örgütüne sahip çıkmayan kişiler tarafından yönetiliyor. Yıllarımı verdim, emek verdim. Karşılığında sizlerde bu örgüte sahip çıkın dedik. Biz sizden para pul herhangi bir madde beklemedik ki. Disipline verildim, hiç önemli değil. Disiplinler bizim onurumuzdur. Gider ifademizi veririz. Adil bir yargılama bekleriz, gereği yapılır suçluysak cezamı verilir. Peki benim bu yazdıklarımdan dolayı yani bu deşifre ettiğim cinsel sapıkların olayından dolayı beni disipline vermediniz mi? Bunları ben size şikayet ettim. Yanlışsa gereğini yapın mahkemeye verin beni."

"En son yaşananı burada söyleyemeye dilim varmıyor"

"Doğru olduğunu ben size söylüyorum. Buyurun gönderin birilerini. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benimle beraber 2017-2019'da yöneticilik yapanları sorguya çekin. Böyle bir olay ilçede yaşandı mı? Bu olayları içinde birebir olan o sapıkların halen daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıp yapmadığını sorgulayın. En son CHP Esenler İlçesi'nde başka bir kirlilik yaşandı. Onu burada söyleyemeye dilim varmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dallas çiftliğine çevirmişler . Canan Hanım da halen daha birilerine şov yapıyorsun diyor. Canan Hanım o birileri şov yapmıyor sen kirliliklerin üstünü örterek kirliliklere prim veriyorsun."