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Siyaset CHP'de bir skandal daha patlak verdi
Siyaset

CHP'de bir skandal daha patlak verdi

Iğdır'da güvenlik korucusu V.Ç.'nin eşi ile birlikte evinde bastığı CHP'li Enver Mağol hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:43:00 -
CHP'de bir skandal daha patlak verdi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, güvenlik korucusu V.Ç.'nin, eşi ile birlikte evinde yakaladığı CHP'li meclis üyesi Enver Mağol hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

V.Ç., eşine boşanma davası açıp Mağol hakkında şikâyette bulundu. Aralarındaki tartışma sırasında Mağol'un, V.Ç.'nin silahının şarjörünü alarak kaçtığı belirtildi.

Mağol hakkında hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. V.Ç.'nin, baskılara rağmen şikâyetini geri çekmediği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Yorumlar

2342

nasıl alçaklarca imansız chp deşifre oldu işte bu allahtır
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