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Siyaset CHP’de bir skandal daha: Gayri meşru ilişkide 'bebek' davası!
Siyaset

CHP’de bir skandal daha: Gayri meşru ilişkide 'bebek' davası!

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı evli ve 3 çocuk babası CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın 2 yıl boyunca D.A. isimli bir kadınla gayri meşru yaşadığı ve bu yasak aşktan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hem kadını hem bebeği terk eden Sertaslan'a genç kadın tarafından babalık davası açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 07:12:00 -
CHP’de bir skandal daha: Gayri meşru ilişkide 'bebek' davası!

Gemlik'in CHP'li Belediye Başkanı Sertaslan 2 yıl önce bir etkinlikte tanıştığı D.A.'yla gayri meşru yaşamaya başladı. Başkan Sertaslan, genç kadın için korumasının adıyla Bursa merkezde ev kiraladı. Dayayıp döşediği bu evde D.A. ile sık sık birlikte kalan 3 çocuk babası Sertaslan, eşini boşayacağını söyleyerek genç kadına bu yönde birçok vaatlerde bulundu.

"Hamileyim" dedi terk edildi”

Başkan Uğur Sertaslan ile D.A.'nın gayri meşru ilişkisi, genç kadının hamile olduğunu söylemesi üzerine bozuldu. Bu duruma öfkelenen Başkan Sertaslan, Bursa'da kiraladıkları ve birlikte yaşadıkları evi terk etti. D.A. kendisini terk eden Sertaslan'a defalarca ulaşmaya çalışsa da Sertaslan, bu görüşme taleplerinin hepsini geri çevirdi. Hamile olduğu için çalışamayan ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan D.A. Bursa'daki kiralık daireyi boşaltarak annesinin evine yerleşti. Yaklaşık 10 ay önce doğum yapan D.A. doğumdan sonra da defalarca Uğur Sertaslan'a ulaşmaya çalıştı. Her defasında kendisiyle görüşmeyi reddeden Sertaslan, bebeğini görmeye dahi gitmedi. Bunun üzerine çaresiz kalan genç kadın mahkemenin yolunu tuttu. Duygusal ve psikolojik olarak büyük travma geçirdiğini belirten kadın, 15 gün önce Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Uğur Sertaslan hakkında 'babalık' davası açtı. Davanın yakın zamanda görülmeye başlanacağı öğrenildi. (Sabah)

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Yorumlar

ali

Çok iyi yapmış layigini bulmussun
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Y B

Sorsan 4 eşliliğe karşı çıkarlar.. Kadın dernekleri de susarlar. Çünkü dertleri kadın değil. Maksat ideoloji olsun.
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