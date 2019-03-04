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CHP'de bir deprem daha! HDP'ye kızdı AK Parti'ye geçti

CHP Sarıyer'de kan kaybetti HDP'ye kızdı AK Parti'ye geçtiCHP yerel seçim öncesi kan kaybetmeye devam ediyor. CHP'nin Bahçeköy Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:52
CHP'de bir deprem daha! HDP'ye kızdı AK Parti'ye geçti

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. İstanbul'da Sarıyer’in en büyük mahallelerinden biri olan Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Kara, CHP’nin HDP ile ittifak kurmasından rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyledi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım programına AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi katıldı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Kara’nın CHP’ye hayır diyerek AK Parti’ye gelmesini takdir etti ve Kara’ya AK Parti rozetini taktı.

"Buraya gerçeği görerek geldim"

CHP’den istifa etme nedenini açıklayan Kara, "AK Parti teşkilatına ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya gerçeği görerek ailemle, eşimle dostumla geldim. Bizim siyaset yapacağımız yer AK Parti’dir. Halkımız için, vatanımız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Biz de AK Parti’ye hizmet etmek için AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Hepimizin dileği huzurlu Sarıyer

Katılım programında bir konuşma yapan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise, “Hepimizin isteği huzurlu olan, bütün sorunları çözülmüş, gelecek endişesi olmayan bir Sarıyer. Ortak gayemiz bu değil mi? O zaman bu ortak gaye etrafında toplanmalıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:52
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. HDP
  4. CHP
  5. Ramiz Kara
  6. Salih Bayraktar
  7. AK Parti Sarıyer
  8. Hüseyin Cevahiroğlu
  9. Bahçeköy

YORUM YAZ

  • rifkirifki55 dk önce
    AKPchp ve hdp secmeni aliyr...Ammma Saadethdp secmeni alinca PKK li mi olmus oluyor..!!!!!!!!!!!! vah vah vah....

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