CHP'de bayramlaşma programı düzenlendi Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet partililerle bayramlaştı

ANKARA (AA) - CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi. Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve partililer katıldı.

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