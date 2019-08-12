CHP'de bayramlaşma programı düzenlendi
Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet partililerle bayramlaştı12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
ANKARA (AA) - CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve partililer katıldı.
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