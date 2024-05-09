CHP’de ballı koltuk dağıtımı şekil değiştirdi

Sebahattin Ayan İstanbul

PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin desteğiyle ele geçirdikleri belediyelere eş-dost ve akrabalarını dolduran CHP’li belediye başkanların, çok sayıda ballı koltuğu kendi yakınlarına dağıtmaya devam ediyor.

Belediyeler arası kadro transferi

Belediyeleri yandaş çiftliğine çeviren CHP’li başkanlar kendi tabanından gelen tepkilerin ardından şeytanın aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Daha önce ele geçirdikleri belediyelere, eş dost akrabalarını yerleştiren başkanlar şimdi de yakınlarını CHP’ye ait diğer belediyelere yerleştirmeye başladı.

“Liyakat” söylemi üzerinden AK Parti’ye saldıran CHP ve avenelerinin “babam sağ olsun” dedirten akraba saltanatı örneklerinden bazıları şöyle:

İBB’den Tuzla'ya

• CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu Kaya’nın yeğeni Gizem Kaya’yı İBB’de “Çocuk Gelişimi Uzmanı” kadrosunda işe alırken yeğeni Ufuk İnan’ı ise Avcılar Belediyesi 1. Başkan Vekili yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Yerel seçimler sonra başkanlık koltuğuna oturur oturmaz işçi kıyımına başlayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş Ataşehir Belediyesine Afet İşleri Müdürü olarak atandı.

• Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün eşi Ayşegül Bingöl, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’de işe başladı.

İmamoğlu yine söylediğini hatırlamadı

Öte yandan; her fırsatta liyakatten dem vuran CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Belediyeler eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Bende aynı şeyi yapıyorsam bana da hesap soracaksınız. Çok marifetliyse başka yerde marifetini göstersin. Bu konuda taviz yok” diyerek göz boyamıştı.