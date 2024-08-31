CHP'de ardı ardına akıl almaz gelişmeler! Loading Kılıçdaroğlu loading

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP siyasetinde hâlâ etkili bir figür olduğunu ifade etti. Şahin, Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler üzerinde stratejik hamleler yaptığını belirtti. Eski genel başkanın partideki dengeleri gözetme gücüne sahip olduğunu vurgulayan yazar, Kılıçdaroğlu’nun siyaset sahnesinde yeniden yükselebileceğini söyledi. Zafer Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Farkında mısınız bilmem, Kılıçdaroğlu şu an CHP siyasetinde en az genel başkanlık günlerinde olduğu kadar etkili..

Mansur Yavaş ile yemek yiyor, İmamoğlu’nu köşeye sıkıştırıyor.

İmamoğlu kalkıp evinde onu ziyaret ediyor. Özgür Özel’in morali bozuluyor! (...)

Mansur Yavaş ve Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile 1 Eylül’de yemek yeme kararı alıyor! (...)

CHP’de genel başkan ve popüler iki belediye başkanı son 1 ayda attıkları her adımda Kılıçdaroğlu dengesini gözetme refleksi gösteriyor!

Çünkü o dengeyi gözetmeden CHP siyasetinde taşlar yerine oturmuyor.

Kılıçdaroğlu hakkında istenen siyaset yasağı bile CHP’nin eski genel başkanının elini güçlendirecek bir gelişme.

Kemal Bey, 31 Aralık 2022 gecesi “Loading halkım loading” diyerek 2023 seçimleri öncesinde en kuvvetli adaylık sinyalini vermişti. Son dönemde CHP’de yaşananlar merkezinde Kılıçdaroğlu’nun olduğu yeni bir yüklemeye işaret ediyor. CHP’nin tüzük kurultayı her sürprize açık."