CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde peş peşe yapılan akraba-eş-dost atamaları gündemdeki yerini korurken CHP yönetimindeki belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Akraba atamasıyla ilgili son adımın oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu'ndan geldiği iddia edildi.

"BEHZAT AMİRİM SİYASETE ÇABUK ALIŞMIŞ"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu belirtilerek akrabası olduğu iddia edilen Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili atama belgesini sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Zafer Şahin "Behzat Amirim siyasete çabuk alışmış gibi görünüyor." diyerek seçim sonrası CHP'li belediyelerde yapılan akraba-eş-dost atamalarına gönderme yaptı. Şahin paylaşımında "Tesisler Koordinatörü olarak atadığı Gökhan Beşikçioğlu kimdir acaba?" sorusunu da sordu.

Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Behzat Amirim siyasete çabuk alışmış gibi görünüyor.

Tesisler Koordinatörü olarak atadığı Gökhan Beşikçioğlu kimdir acaba?

Hani siz eş-dost- akraba ataması yapmayacak, liyakatı dikkate alacaktınız?

O kadar genç, üniversite mezunu işsiz var. Niye onları tercih etmiyorsunuz?

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Kaynak: Haber7