  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7 savunma sanayii devine yaptırım kararı alındı! İşte klasik ABD, geri kalınca hemen yıldırmaya başlıyor

Siyonistler Kudüs’te dağıtmaya başladı! Haniye'nin şehadeti sonrası küstahlık

‘Hoşt köpek! Sahibin gelsin!’

Mavi Marmara saldırı sonrası… Şehid Haniye’nin Türk bayraklı görüntüsü gündem oldu

Erdoğan'a uzatılan dil kopacak! O isim, "Her işin bir zamanı var" diyerek tüm dünyaya bunu duyurdu

Katarlılar, Haniye'nin suikastına yardım eden ülkeyi açıkladı! Duyan çileden çıkacak

Her şey 'Al gülüm ver gülüm' mü? İşte İran'da suikasta uğrayan diğer isimler

İsrail’i dinleyen Adidas'a çok büyük şok! Felekleri şaşacak, felekleri

690 tane mağazası vardı! Türk tekstil şirketi oraya devredildi... İşte yeni sahipleri

Şehid İsmail Haniye’den son mesaj! “Meydanlara inin” 3 Ağustos' çağrısı
Gündem CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı
Gündem

CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:55:00 -
CHP'de akraba kıyağı devam ediyor! Erdal Beşikçioğlu imzayı attı

CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun akrabası olduğu öne sürülen Gökhan Beşikçioğlu'nu 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdiği iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde peş peşe yapılan akraba-eş-dost atamaları gündemdeki yerini korurken CHP yönetimindeki belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Akraba atamasıyla ilgili son adımın oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu'ndan geldiği iddia edildi.

"BEHZAT AMİRİM SİYASETE ÇABUK ALIŞMIŞ"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu belirtilerek akrabası olduğu iddia edilen Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili atama belgesini sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Zafer Şahin "Behzat Amirim siyasete çabuk alışmış gibi görünüyor." diyerek seçim sonrası CHP'li belediyelerde yapılan akraba-eş-dost atamalarına gönderme yaptı. Şahin paylaşımında "Tesisler Koordinatörü olarak atadığı Gökhan Beşikçioğlu kimdir acaba?" sorusunu da sordu.

Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Behzat Amirim siyasete çabuk alışmış gibi görünüyor.
Tesisler Koordinatörü olarak atadığı Gökhan Beşikçioğlu kimdir acaba?
Hani siz eş-dost- akraba ataması yapmayacak, liyakatı dikkate alacaktınız?
O kadar genç, üniversite mezunu işsiz var. Niye onları tercih etmiyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Haber7

SGK'ya borcunu ödemeyen CHP'li belediyenin hesaplarına haciz kondu
SGK'ya borcunu ödemeyen CHP'li belediyenin hesaplarına haciz kondu

Gündem

SGK'ya borcunu ödemeyen CHP'li belediyenin hesaplarına haciz kondu

CHP Genel Merkezi önünde eylem
CHP Genel Merkezi önünde eylem

Gündem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Bu senin kaçıncı rezaletin CHP
İğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Bu senin kaçıncı rezaletin CHP

Sosyal Medya

İğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Bu senin kaçıncı rezaletin CHP

CHP'nin ciğerini bilen solak isimden şok itiraf! Bakalım buna ne diyeceksiniz köftehorlar
CHP'nin ciğerini bilen solak isimden şok itiraf! Bakalım buna ne diyeceksiniz köftehorlar

Medya

CHP'nin ciğerini bilen solak isimden şok itiraf! Bakalım buna ne diyeceksiniz köftehorlar

İşte CHP bu! Ama Erdoğan, kirli planları yine paçavraya çevirdi
İşte CHP bu! Ama Erdoğan, kirli planları yine paçavraya çevirdi

Medya

İşte CHP bu! Ama Erdoğan, kirli planları yine paçavraya çevirdi

Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?
Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Medya

Yav bi git işine! Senlik bi'şey yok, sana n'oluyor CHP Sözcüsü?

Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı
Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı

Gündem

Sanki akraba çiftliği! CHP’li belediyede ‘eş’ kontenjanı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23