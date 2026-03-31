CHP’de adaylık tartışması alevlendi
Hırsızlık, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak” çıkışı CHP’yi karıştırdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu işaret etmesi parti içinde huzursuzluğa yol açarken 13’üncü duruşmada ortaya çıkan sahipsiz not herkesi şaşırttı.
“Cumhurbaşkanı adaylığı”, “Dilek Hanım” ifadelerini içeren notla emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’i denklem dışı kalma korkusu sararken Mansur Yavaş cephesinde sessislik hakim oldu.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hesabı yapan Yavaş’ı stres bastı.
Kulislerde İmamoğlu’na kurmaylarından peş peşe uyarılar gelmeye başladığı öğrenildi.
İddialara göre yakınında bulunan isimler, İmamoğlu’na “İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak” cümlesinin CHP’de kriz çıkaracağı ikazında bulundular.
“Dilek İmamoğlu aday gösteriliyor” algısının parti yönetimini kaygıya sevk edebileceğini dile getirdiler.