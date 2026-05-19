Sanal bahis alarmı! Baronlara kaptırılan para 60 milyar dolara dayandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında kapsamlı bir eylem planının devreye alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Yılmaz, yasa dışı bahis ekonomisinin büyüklüğünün 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar ulaştığına dair değerlendirmeler bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadelenin yalnızca adli boyutla sınırlı olmadığını belirterek, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarını kapsayan çok yönlü bir süreç yürütüldüğünü ifade etti.

MASAK başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, yapay zeka destekli denetim sistemlerinin de devreye alındığını açıkladı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli ilerleme sağlandığını belirten Yılmaz, bu sorunun yalnızca Türkiye’nin değil, küresel ölçekte birçok ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi bir problem olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinin kara para aklama, terörün finansmanı ve organize suç yapılarıyla bağlantılı olabildiğine dikkat çekerek, bu alanın ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yasa dışı bahis ağlarının büyük bölümünün dijital ortamda ve yurt dışı bağlantılı yapılar üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirten Yılmaz, bu nedenle uluslararası iş birliğinin kritik önem taşıdığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın da süreçte aktif rol üstlendiğini kaydeden Yılmaz, ilgili ülkelerle temasların artırıldığını ve uluslararası düzeyde yeni hukuki mekanizmalar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı’nın da dijital platformlara yönelik yeni yasal düzenlemeler hazırladığını belirten Yılmaz, bazı düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini, diğer çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.