Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluca bölgesine düzenlediği bombalı saldırı geniş çaplı tahribata yol açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Faluca bölgesinde yer alan bir ev ile çevresini şiddetli iki saldırıyla hedef aldı.

Hava saldırıları, daha önce İsrail ordusunun bombardımanı ve yıkımları nedeniyle hasar almış evler ile yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olduğu bilgisi verilmedi.

Saldırının yapıldığı bölge, İsrail ordusunun hâlâ kontrolünü sürdürdüğü alanların sadece birkaç yüz metre uzağında bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail istihbarat güçleri bir mahalle sakinini arayarak Faluca bölgesinde tüm bir yerleşim bloğunun saldırı tehdidiyle boşaltılmasını istedi.

Bu tehdit, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında büyük bir panik ve korkuya yol açtı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerde kalan yapıları havaya uçurdu.

Yıkım operasyonu sırasında bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 877 kişi öldürüldü, 2 bin 602 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 769'a, yaralı sayısı da 172 bin 704'e yükseldi.