Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu'nda görünmez kaza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan pervaneye halat dolanması olayı nedeniyle "Family" isimli teknenin Sahil Güvenlik unsurlarınca güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud"un Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sumud"; Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir.

Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu’nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan “Family” isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti.

Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından; 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi.

Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan “Family” isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu’na intikal ettirildi.

Gazze’nin sarsılmaz iradesi Akdeniz’de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir.

Filistin’in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz’in zorlu şartlarında görevini fedakârca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum.

