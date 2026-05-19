Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez?

Kurban eti verme konusunda zihinlerdeki soru işaretlerini Diyanet aydınlattı. Kurban eti kime dağıtılır, kime dağıtılmaz?

Kurban bayramının yaklaşmasına yakın birçok vatandaş kurban eti paylaşımında " kimlere kurban eti dağıtılır, kimlere dağıtılmaz?" Sorusuna yanıt arıyor. İşleri Başkanlığı bu konuda ibadetin gerektirdiği önemli noktaları net bir şekilde açıkladı. Peki, kurban eti verilecek ve verilmeyecek kişiler kimler?

KURBAN ETİ KİMLERE DAĞITILIR?

Diyanete göre kesilen kurbanın eti üçe bölünerek paylaşılması gerekir. Bir parça kesen aileye ayrılıp, kalan kısımlar ihtiyaç sahipleri ve komşulara ulaştırılabilir.

Özellikle yoksul, muhtaç, yetim, dul ve düşkün kimselere verilmesi tavsiye edilir. Akrabalara, komşulara ve arkadaşlara da hediye amaçlı kurban eti verilmesi caizdir.

KURBAN ETİ KİMLERE DAĞITILMAZ?

Diyanet’e göre kurban eti, şu kişilere verilmemelidir:

Zenginlere sadaka niyetiyle verilmez: Kurban eti, zengin kimselere sadaka veya zekât kapsamında değil, yalnızca hediye amacıyla verilebilir.

Kurbanı kestiren kişiye hizmet bedeli olarak verilmez: Kasap ya da kurban kesimine yardım eden kişilere ücret yerine kurban eti verilmesi caiz değildir. Ücret ayrıyeten nakit olarak ödenmelidir.

Gayrimüslimlere dikkatli olunmalıdır: Diyanet'e göre kurban etinin gayrimüslimlere verilmesinde dini bir engel bulunmamakla birlikte, yine Diyanet'e göre ihtiyaç sahibi Müslümanlara öncelik verilmesi tavsiye edilir.

KURBANLIK ETİNİ HANGİ KİŞİLERLE BÖLÜŞMEK GEREKİR?

Diyanet İşleri, kurban kesiminin et tüketimi ile sınırlı kalmadığını öte yandan yardımlaşma, paylaşma ve birlik- beraberlik bağlarını pekiştirme yönüyle de değerli olduğunu hatırlatıyor.

Bununla birlikte Kurban etinin dağıtımında kişinin kendi çevresindeki ihtiyaç sahiplerine, akraba ve komşularına öncelik sağlaması önerilmektedir.