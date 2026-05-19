Kocaeli’nde 3 endemik semender türü tespit edildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkı'ndaki sulak alanlarda 3 endemik semender türü tespit edildi. Ormanya biyoloğu Dr. Recep Bakır, "Kaybolduklarında yalnızca bir canlıyı değil o coğrafyaya özgü milyonlarca yıllık evrimsel birikimi ve bilgiyi de kaybetmiş olmaktayız. Ormanya'da bu 3 semender türünün varlığı, parkın, yalnızca bir rekreasyon alanı değil aynı zamanda Anadolu'nun mirasını taşıyan canlı biyolojik arşiv özelliği olduğunu göstermekte" ifadelerini kullandı.